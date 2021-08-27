МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Исследователи обнаружили масштабную уязвимость в облачном сервисе Microsoft, которым пользуются крупнейшие компании мира. Эксперты узнали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях

В заявлении фирмы Wiz говорится, что ее специалисты в ходе проверок сумели получить неограниченный доступ к аккаунтам и базам данным тысяч пользователей облачной платформы Microsoft Azure. Уязвимость скрывалась в сервисе платформы по обслуживанию баз данных Cosmos DB.

"Такие компании, как Coca-Cola, Exxon-Mobil и Citrix (если назвать только некоторые) используют Cosmos DB для управления огромными массивами информации по всему миру в режиме реального времени", — сообщили в Wiz. Уязвимость получила название #ChaosDB.

Представители Microsoft сообщили агентству Рейтер, что уязвимость была устранена. Пользователи получили оповещения об инциденте и рекомендации поменять электронные ключи. В письме Microsoft также говорится об отсутствии свидетельств того, что возможные злоумышленники успели воспользоваться уязвимостью.

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