МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Отправка к Луне первой российской автоматической станции "Луна-25" планируется в конце мая 2022 года, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли. Глава НАСА заявил о желании долгого сотрудничества с Россией

Ранее Роскосмос отложил запуск "Луны-25" с октября 2021 года на май 2022 года из-за необходимости дополнительных проверок бортовой аппаратуры.

"Даты (старта в мае) уже определены. Там будет два или три дня, когда можно будет лететь. (Это) в 20-х числах мая", — сказал собеседник агентства.

Другой источник добавил, что среди возможных дат запуска "Луны-25" фигурирует 25 мая.

"Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.

Главная задача миссии "Луна-25" — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны. Старт намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный — юго-западнее кратера Манцини.

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