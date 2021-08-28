МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Защититься от клонирования мошенниками номера мобильного телефона можно, заранее подав оператору специальное заявление, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук. Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества перед учебным годом

Злоумышленники практикуют "клонирование" номеров, чтобы получать доступ к банковским приложениям и социальным сетям абонентов. Для этого они используют поддельные доверенности и оформляют перевыпуск сим-карт с мобильными номерами потенциальных жертв.

"Вам могут прислать "прощальное" сообщение от оператора, что ваша сим-карта перевыпущена. После этого ваш телефон превращается в кирпич, а злодеи могут попасть в приложения, в которых доступ завязан на СМС. В первую очередь речь про интернет-банки, которые их и интересуют, а также соцсети. В соцсетях они от вашего имени могут сделать рассылку и попросить денег у ваших знакомых, а в банках просто переведут ваши деньги на свой счет", – сказал Ющук.

Он напомнил, что у многих операторов можно ввести запрет действий по доверенности, а если подобное все же произошло, необходимо явиться самому в представительство компании.

"Можно написать заявление, что перевыпуск сим-карты возможен только при личном присутствии владельца. Хотя однажды "клонировали" мой телефон, и у оператора было записано, что я сам якобы пришел ночью с паспортом в какое-то отделение в другом городе и там заказал перевыпуск. Мне тогда пришло сообщение от оператора о перевыпуске, и я поехал в представительство оператора и отменил это действие", – рассказал Ющук.

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