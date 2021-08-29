Тестовый запуск ракеты американской компании Astra прошел неудачно из-за технических проблем
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Тестовый запуск ракеты-носителя американской компании Astra прошел неудачно из-за технических проблем, прямая трансляция велась на сайте компании.
Сутками ранее запуск ракеты был прерван на последней секунде обратного отсчета.
Ракета-носитель стартовала с космодрома Кодьяк в американском штате Аляска в субботу в 15:35 по местному времени (01:35 воскресенья мск). После запуска ракета, по всей видимости, отклонилась от намеченного курса, по прошествии приблизительно двух с половиной минут двигатели отключились, и трансляция с камер на ракете завершилась. Таким образом, задача по выходу на орбиту не была достигнута.
"Мы столкнулись с техническими проблемами, но получили данные о полете за две с половиной минуты. Каждый запуск, удачный или нет, является для нас возможностью учиться. Наша команда изучит данные и использует эту информацию для нашего следующего запуска", — заявила Astra в Twitter.
Два предыдущих тестовых запуска в прошлом году провалились: в сентябре ракета не смогла достичь космоса из-за проблем с системой наведения, в декабре – уже в космосе не смогла набрать орбитальную скорость, потому что закончилось топливо. На конец 2021 года запланирован еще один пуск.
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