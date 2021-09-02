МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основатель Tesla Илон Маск заявил о том, что из-за нехватки комплектующих начало поставок на рынок электромобиля Tesla Roadster переносится на 2023 год. Ранее планировалось, что эта модель появится в продаже в 2020 году. Он написал об этом в своем Twitter-аккаунте. Илон Маск назвал самую сильную криптовалюту в мире

"2021 год был годом сумасшедшего дефицита цепочки поставок, поэтому не имело бы значения, если бы у нас было 17 новых продуктов, поскольку ни один из них не будет поставляться. Если предположить, что 2022 год не станет мегадрамой, новый Roadster должен появиться в продаже в 2023 году",- сказал Маск.

Напомним, что Tesla представила Roadster нового поколения в 2017 году. Спорткар будет иметь дальность хода без подзарядки до 1000 километров. Разгоняться с места до 100 километров в час электромобиль сможет за 1,9 секунды, а максимальная скорость в топ-варианте может составить около 400 километров в час. Предположительная стоимость — от 200 тысяч долларов.