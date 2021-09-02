ВЛАДИВОСТОК, 2 сент — ПРАЙМ. Сбербанк завел "библиотеку голосов" телефонных мошенников, что позволяет блокировать их атаки в автоматическом режиме, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Банк России рассказал, сколько похитили кибермошенники у россиян

"По телефонному мошенничеству мы имеем "библиотеку голосов" тех, кто звонит", — сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.

"Мы научились останавливать операции, когда мы узнаем, что кому-то звонит мошенник: наш колл-центр перезванивает, попадает на мошенника, роботы автоматически останавливают или блокируют возможную операцию со счета на счет", — рассказал он.

Кузнецов также отметил, что хакеры стали охотиться за данными россиян, работающими на удаленке. "Кибермошенники стали охотиться за данными тех людей, которые находятся на удаленном формате работы", — сказал он.

По словам Кузнецова, инструменты защиты от подобных атак существуют, но компании, к сожалению, пока уделяют этому недостаточно внимания.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.