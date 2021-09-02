МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности проникновения компаний-производителей телефонов, в частности, Apple, в личные данные и файлы на устройствах. Сбербанк нашел новый способ борьбы с телефонными мошенниками

"Компания (Apple) переходит барьер, они начинают просматривать ваши телефоны и искать они могут все что угодно. Они могут искать какие-то политические неудобные моменты, финансовую информацию, в принципе все что угодно. И даже если вы доверяете компании Apple,… как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, применят эту технологию (поиска информации в смартфоне), они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять", — сказал Сноуден в рамках марафона "Новое знание".

По его словам, сейчас эта технология только запускается в США. "Как только Apple докажет, что это возможно, что они в состоянии искать какой-то определенный контент,… как только они скажут, что они могут увидеть, что у вас в файлах на телефоне, то это будет серьезным нарушением (приватности). Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России, правительству Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ — нет", — отметил Сноуден.

Экс-сотрудник спецслужб пояснил, что сейчас в Apple хотят искать незаконный, нелегальный контент на устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах. "Они все это упаковывают в красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных, но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности", — сказал он.

"Сейчас частные компании, которым вообще-то нечего делать в ваших личных данных, начинают разрабатывать методики, как хакнуть телефон, как получить доступ к телефону, и продают эти методики правительствам других стран", — предупредил Сноуден.