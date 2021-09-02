МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Apple собирается начать производство своего первого автомобиля в 2024 году. Об этом сообщило издание 9to5mac со ссылкой на отчет DigiTimes. Илон Маск объявил о переносе поставок Tesla Roadster

Согласно информации осведомленных о планах корпорации источников, американская компания планирует начать массовое производство автомобилей не ранее 2024 года. Apple уже ведет переговоры с азиатскими автопроизводителями и поставщиками компонентов. Инсайдеры назвали в качестве примера LG Electronics и SK Group.

По мнению журналистов, указанная дата чересчур амбициозна. Они считают, что не имевшая до настоящего времени опыта в производстве автомобилей Apple успешно начнет выпускать машины всего через два года. При этом авторы не исключают, что к 2024 году американский IT-гигант может впервые рассказать о будущем проекте общественности.

Издание напомнило, что 2024-й год фигурировал в отчетах инсайдеров и ранее. В апреле аналитик Wedbush Дэниел Айвс (Daniel Ives) заявил, что первый автомобиль Apple вряд ли выйдет ранее, чем через два года. По мнению Айвса, к 2024 году корпорация будет вынуждена сделать информацию о проекте публичной, "чтобы заложить основу для Apple Car".