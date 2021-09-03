МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Количество платежей россиян за онлайн-игры прошедшим летом сократилось на 10% по сравнению с годом ранее, одновременно покупки на сайтах знакомств подскочили в 4,7 раза, рассказали РИА Новости в компании ЮMoney (входит в экосистему "Сбера"). Эксперты напомнили, чем могут быть опасны сервисы для знакомств

Аналитики сервиса изучили более сотни миллионов платежей, которые россияне совершили летом более чем на 120 тысячах российских и иностранных сайтах, принимающих оплату через ЮKassa.

"На сайтах знакомств россияне сделали в 4,7 раза больше покупок по сравнению с прошлым летом. Количество платежей за онлайн-игры уменьшилось на 10%, в целом по стране средний чек составил 527 рублей. У пользователей сайтов знакомств он равен 352 рублям", — выяснили аналитики.

Больше всего на игровых ресурсах тратили жители Чукотки (1 801 рубль), а на дейтинг-сервисы — пользователи из Коми (561 рубль).

"Снижение количества платежей на игровых ресурсах в летний сезон может быть связано как с временным падением спроса из-за периода отпусков, так и с выходом на плато после пандемийного бума. При этом обороты игровых площадок выросли на 4%", — прокомментировал гендиректор ЮMoney Иван Глазачев.

Большей популярностью у россиян стали пользоваться и квесты — по сравнению с летом прошлого года расходы на них выросли в 2,3 раза, а средний чек увеличился на 9%, до 3 916 рублей. Больше всего на квесты тратили пользователи из Астраханской области (7 583 рубля).

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