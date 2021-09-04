КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 4 сен — ПРАЙМ. Российская ракета-носитель "Союз-2" будет эксплуатироваться еще около 10 лет, затем ей на смену придет новая многоразовая ракета, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин президенту Владимиру Путину при посещении космодрома Восточный. Рогозин рассказал, с чего начнется война в космосе

"Я думаю, реально "Союз-2" уже в последней модернизированной версии с российской системой управления ещё лет 9-10 полетает. На смену ему придет возвращаемый многоразовый носитель", — сказал он.

Ракета "Союз-2" входит в семейство легендарных ракет Р-7 конструктора Сергея Королева вместе с ракетами "Спутник", "Восток", "Восход", "Молния". На этих ракетах были достигнуты первые победы в космосе — запущен первый спутник и отправился в полет Юрий Гагарин. Первый пуск ракеты "Союз" состоялся в 1966 году, затем было несколько модификаций носителя. В 2004 году состоялся первый старт ракеты "Союз-2". С космодрома Восточный ракета летает с 2016 года.

В настоящее время "Роскосмос" создает многоразовую ракету "Амур-СПГ" на замену "Союзу-2".

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