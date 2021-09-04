ВАШИНГТОН, 4 сен — ПРАЙМ. Американская компания Facebook принесла извинения после того, как искусственный интеллект присвоил пометку "приматы" видео с чернокожими мужчинами, сообщает газета New York Times. СМИ: Facebook усилит цензуру новостной ленты

По данным издания, видео, датированное 27 июля, было размещено на аккаунте британской газеты Daily Mail. На нем запечатлена стычка между чернокожими, белыми жителями и полицейскими. Рядом с видео пользователи заметили автоматическое уведомление, спрашивающее хотят ли они "продолжить смотреть видео о приматах". Хотя видео никак не связано с обезьянами или приматами, пишет газета.

В пятницу Facebook принесла извинения за "недопустимую ошибку", и заявила, что изучает функцию рекомендаций, чтобы "предотвратить повторение этого снова".

"Как мы уже говорили, несмотря на то, что мы работаем над улучшением искусственного интеллекта, мы знаем, что он не совершенен и нам предстоит много работы. Мы приносим извинения всем, кто мог видеть эти оскорбительные рекомендации", — цитирует издание заявление пресс-секретарь компании Дэни Левер.

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