МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Владелец социальной сети TikTok, китайская компания ByteDance, намерена получить кредит на сумму до 5 миллиардов долларов и потратить эти деньги в том числе на международную экспансию, передаёт агентство The Information со ссылкой на осведомленные источники. Через Telegram утекла база данных о 40 тысячах банковских операций

"Владелец TikTok ByteDance ведет переговоры с банками о предоставлении синдицированного кредита на сумму до 5 миллиардов долларов для рефинансирования долга и оплаты зарубежной экспансии", — говорится в сообщении.

По данным агентства, ByteDance планирует использовать более половины денег для рефинансирования существующего долга, чтобы воспользоваться текущими низкими процентными ставками, а остальную часть денег потратить на свои операции в США, Европе, Латинской Америке и других частях мира, где это необходимо.

The Information также отмечает, что компания и банки обсуждали привлечение от 4 до 5 миллиардов долларов, но точный размер кредита еще не определен, так как переговоры о долговом финансировании еще продолжаются.

Основанная в 2012 году ByteDance превратила TikTok в одно из самых популярных сетевых приложений по всему миру, которое только в США насчитывает более 100 миллионов пользователей. В августе СМИ сообщали, что компания заявила о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже Гонконга в конце текущего или начале следующего года.