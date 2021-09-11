МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi в последнее время начала ограничивать использование своих смартфонов в некоторых регионах мира, пишет XDA-developers. Киев хочет ввести санкции против участников строительства Крымского моста

В частности, это касается Кубы, Ирана, Сирии, КНДР, Судана и российского Крыма.

Значительное количество сообщений от пользователей различных форумов и соцсетей начали поступать на прошлой неделе — спустя несколько дней после покупки нового устройства они видели на экране сообщение, что политика компании Xiaomi не разрешает продажу продукта на территории, где пользователь пытается активировать гаджет, и предлагает обратиться к продавцу.

До этого компания хоть и запрещала экспорт своих изделий в некоторые регионы, но не препятствовала работе отдельных устройств, попавших туда.

Пока блокировка не касается аппаратов, которые ввезли в "проблемные" регионы после активации в другой стране.

При этом, если на телефон установлена неофициальная прошивка, то описанной проблемы не возникает, отмечают пользователи.

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