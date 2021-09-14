МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. В магазинах электроники постоянно стараются предоставить покупателю максимальное количество услуг. В свое время там продавались авиабилеты, билеты на зрелищные мероприятия, полисы страхования жизни – таким образом ритейлеры искали дополнительные сервисы, способные приносить выручку, помимо продажи сотовых телефонов. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков. Врач рассказала, чем можно заразиться через смартфон

"Сегодня, учитывая крен в сторону смартфонов и то, что не каждый из покупателей разбирается в гаджатах, участились дополнительные продажи, связанные с установкой программного обеспечения и настройки смартфона", — говорит специалист.

C одной стороны, это нельзя считать обманом, с другой — платить от 600 до 1000 рублей за установку приложений и регистрацию смартфона – это дорого.

При этом есть "дополнительные услуги", которые могут ввести покупателя в заблуждение. Например, в магазине подключают тарифный план, который менее выгоден пользователю, отмечает Кусков.

"Также вам могут предложить возможность дополнительной страховки на второй-третий год работы аппарата и прочие необязательные для вас дополнительные опции, но которые могут приносить дополнительную прибыль точкам продаж", — заключил Кусков.

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