СЕУЛ, 14 сен – ПРАЙМ. Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи (KFTC) сообщила, что обязала Google выплатить штраф "предварительно" в размере 207,4 миллиарда вон (177 миллионов долларов) за навязывание производителям смартфонов операционной системы Android. 

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KFTC вела расследование против Google по двум обвинениям. Корпорацию подозревали в том, что она не позволяет местным производителям смартфонов, таким как Samsung Electronics, использовать операционные системы от других разработчиков и навязывает им OC Android, а также заставляет разработчиков публиковать свои игры только в Play Store.

"KFTC решила (выпустить – ред) для Google приказ об исправлении и обязать выплатить (предварительно) 207,4 миллиарда вон штрафа за действия, мешающие инновациям, и помехи выходу на рынок конкурентных операционных систем (ОС) посредством запрета производителям электронных приборов, таким как Samsung Electronics, создавать модели с измененными операционными системами на основе Android", — говорится в заявлении.

В конце августа Южная Корея первой в мире внесла изменения в законодательство, которые запретят Google и Apple навязывать разработчикам приложений определенные способы оплаты, что избавит создателей от 30%-ной комиссии в App Store и Google Store.

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