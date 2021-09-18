МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Telegram с полуночи по московскому времени субботы будет ограничивать функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией. Такое заявление в своем канале сделал основатель мессенджера Павел Дуров. Захарова: компании США в России должны соблюдать законодательство

"Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые "дни тишины" – закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее", — отметил он.

"Надеюсь, все желающие получить дополнительную информацию о кандидатах смогли это сделать до начала выборов", — добавил Дуров.

Он также назвал Telegram "самой свободной платформой в сети" и выразил надежду, что она такой останется и впредь.

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