Telegram ограничит работу ботов, связанных с предвыборной агитацией
Основатель Telegram Дуров пообещал ограничить работу ботов, связанных с предвыборной агитацией
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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Telegram с полуночи по московскому времени субботы будет ограничивать функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией. Такое заявление в своем канале сделал основатель мессенджера Павел Дуров.
"Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые "дни тишины" – закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее", — отметил он.
"Надеюсь, все желающие получить дополнительную информацию о кандидатах смогли это сделать до начала выборов", — добавил Дуров.
Он также назвал Telegram "самой свободной платформой в сети" и выразил надежду, что она такой останется и впредь.