ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Космический корабль Crew Dragon с первым полностью непрофессиональным экипажем из четырех человек приводнился в Атлантическом океане, завершив трехдневный полет на орбиту, передает РИА Новости. Прототип корабля Starship SN15 успешно приземлился в Техасе

Миссия Inspiration4 стартовала с космодрома Канаверал вечером в среду. Возвращение прошло по графику — капсула корабля на парашютах опустилась на океан в расчетные 19.06 по времени Восточного побережья США (02.06 воскресенья мск).

Непрофессиональный экипаж из двух женщин и двух мужчин три дня вел на орбите научную работу, несколько раз участвовал в сеансах прямой связи с Землей и любовался видами планеты с орбиты высотой 575 километров. Специально для полета туристов Crew Dragon был модернизирован и оснащен прозрачным куполом, который открывает панорамный обзор.

Как заявила SpaceX перед завершением полета, впервые принадлежащий ей корабль с экипажем возвращается в Атлантический океан, до этого все пилотируемые Crew Dragon приводнялись в Тихом океане близ Калифорнии.

Миссия Inspiration4 носит благотворительный характер и нацелена на сбор средств для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital, которая специализируется на детской онкологии.

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