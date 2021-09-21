МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Новые операционные системы для мобильных устройств Apple iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8 стали доступны, сообщила компания. Apple сняла с продажи ряд моделей iPhone

"iOS 15 доступна сегодня в качестве бесплатного обновления программного обеспечения", — говорится в релизе.

Отмечается, что внесены изменения в приложение iOS 15 FaceTime, у системы также появилась функция Live Text, позволяющая камере распознавать как печатный, так и рукописный текст. В новой ОС улучшены интерфейс и браузер Safari, усовершенствовано приложение Maps.

Операционную систему iPadOS 15 дополнили функцией "Библиотека приложений", которая автоматически разделяет их на категории, были усовершенствованы приложения "Переводчик" и FaceTime.

Согласно релизу, операционная система для часов Apple watchOS 8 отличается улучшенной "поддержкой физического и психологического благополучия" пользователя и функцией бесконтактной оплаты.

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