МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. В России активизировались мошенники, которые крадут чужие мобильные номера, рассказал "Известиям" аналитик компании-разработчика софта для информационной безопасности ESET Станислав Жураковский. Эксперт рассказал о схемах кражи личных данных на Госуслугах

По его словам, в первой половине 2020 года в стране каждый месяц фиксировалось около 500 инцидентов, когда злоумышленники по поддельным доверенностям получали в салонах связи SIM-карты третьих лиц, после чего использовали их для различных противоправных действий. Согласно данным участников рынка информационной безопасности, в первом полугодии 2021-го таких хищений номеров было уже около тысячи в месяц.

Как отметил Жураковский, покупка на черном рынке копии паспорта, чтобы подготовить фиктивную доверенность, обойдется в 300 рублей. Номер телефона жертвы также несложно найти в многочисленных базах данных, размещенных в даркнете.

Как отмечают эксперты, с помощью чужой SIM-карты злоумышленник может получить доступ к мессенджерам, соцсетям, электронной почте мобильного абонента. Так, мошенники могут перехватить контроль над популярным аккаунтом, после чего потребовать выкуп. Кроме того, с нелегально полученной SIM-картой они могут получить доступ к мобильному банку абонента.

По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, ежемесячно на специализированных форумах в даркнете размещается 200–300 объявлений о покупке SIM-карт, полученных по фальшивым доверенностям, и заказов на взломы аккаунтов почты и соцсетей. Их проще всего вскрыть, получив доступ к номеру абонента. Бедеров предупредил, что на деле таких покупок может быть в десятки раз больше. Цена одного такого взлома составляет около 8 тысяч рублей.

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