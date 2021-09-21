Эксперт Сизов: мошенники на сайте частных объявлений предлагают расплатиться необычным способом
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Если при покупке через сайт частных объявлений продавец предлагает заплатить необычным для этой площадки способом, то это может указывать на риск столкнуться с мошенничеством, предупредил в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
"Самый отчетливый сигнал, на который надо обращать внимание, осуществляя онлайн-покупку, – это предложение заплатить за товар или за его доставку не стандартным для этого сайта способом. Когда человек предлагает сэкономить 5-10% в случае оплаты другим способом, в большинстве случаев это, к сожалению, является мошенничеством", – отметил эксперт.
По его словам, нельзя верить словам злоумышленника, который с готовностью предложит множество убедительных на первый взгляд аргументов, доказывающих, что оплата якобы "напрямую", а не через ту систему, которую предлагает официальный сервис, будет выгоднее.
"Мошенническая схема работает на желании потенциального покупателя сэкономить. Сайты с этим борются, там следят за контентом, предлагают свои схемы оплаты на оригинальном ресурсе, с которых перенаправить на мошеннический ресурс просто невозможно. Поэтому, если вам предлагают провести платеж на стороннем сервисе, нужно сразу же отказываться от сделки", – сказал он.
Иногда переход по внешним ссылкам в процессе покупки неизбежен. Например, чтобы верифицировать номер телефона или получить вспомогательный код. Но эти действия нужно совершать с максимальной осторожностью, отметил Сизов.
Так, иногда присылают ссылки, однако тогда нужно строго следить за адресом, с которого пришло письмо. Часто злоумышленники регистрируют похожие почтовые ящики, делают схожие логотипы, которые не имеют никакого отношения к оригинальному ресурсу.
"Да, полностью отказаться от переходов по ссылкам нельзя, но нужно четко контролировать, куда ты переходишь, та ли это ссылка. Обязательно устанавливайте и обновляйте актуальное антивирусное программное обеспечение на своих устройствах. Это поможет заблокировать потенциально вредоносные программы", – заключил эксперт.
Читайте также:
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210921/834746846.html