МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Если при покупке через сайт частных объявлений продавец предлагает заплатить необычным для этой площадки способом, то это может указывать на риск столкнуться с мошенничеством, предупредил в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. Россиян предупредили об участившихся случаях кражи сотовых номеров

"Самый отчетливый сигнал, на который надо обращать внимание, осуществляя онлайн-покупку, – это предложение заплатить за товар или за его доставку не стандартным для этого сайта способом. Когда человек предлагает сэкономить 5-10% в случае оплаты другим способом, в большинстве случаев это, к сожалению, является мошенничеством", – отметил эксперт.

По его словам, нельзя верить словам злоумышленника, который с готовностью предложит множество убедительных на первый взгляд аргументов, доказывающих, что оплата якобы "напрямую", а не через ту систему, которую предлагает официальный сервис, будет выгоднее.

"Мошенническая схема работает на желании потенциального покупателя сэкономить. Сайты с этим борются, там следят за контентом, предлагают свои схемы оплаты на оригинальном ресурсе, с которых перенаправить на мошеннический ресурс просто невозможно. Поэтому, если вам предлагают провести платеж на стороннем сервисе, нужно сразу же отказываться от сделки", – сказал он.

Иногда переход по внешним ссылкам в процессе покупки неизбежен. Например, чтобы верифицировать номер телефона или получить вспомогательный код. Но эти действия нужно совершать с максимальной осторожностью, отметил Сизов. Эксперт рассказал о схемах кражи личных данных на Госуслугах

Так, иногда присылают ссылки, однако тогда нужно строго следить за адресом, с которого пришло письмо. Часто злоумышленники регистрируют похожие почтовые ящики, делают схожие логотипы, которые не имеют никакого отношения к оригинальному ресурсу.

"Да, полностью отказаться от переходов по ссылкам нельзя, но нужно четко контролировать, куда ты переходишь, та ли это ссылка. Обязательно устанавливайте и обновляйте актуальное антивирусное программное обеспечение на своих устройствах. Это поможет заблокировать потенциально вредоносные программы", – заключил эксперт.

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