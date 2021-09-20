МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Каждый из нас в любой момент может стать объектом совершения мошеннических действий по телефону — мошенники разрабатывают новые способы как обмануть человека практически на ровном месте, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Мошенники нашли новый способ кражи данных россиян

Сегодня довольно часто после поступления звонка с подменного номера (а он определяется так, как хотят этого мошенники) потенциальная жертва слышит не голос человека, а механического робота, который "после нехитрой, но убедительной информации переключает разговор на "сотрудника" банка".

"Делается это для того, чтобы сбить жертву с толку — многие думают, что автоматические системы оповещения есть только в кредитно-финансовых учреждениях. Сегодня мошенники научились искусно подделывать все, что связана с автоматизированными телефонными сервисами, поэтому доверять звонку робота нельзя", — предупреждает эксперт.

Также часто после того, как мошенник представляется специалистом по безопасности банка, он пересылает в один из мессенджеров потенциальной жертвы копии неких документов, подтверждающих его статус ("свидетельство центрального отдела безопасности", удостоверение сотрудника полиции или службы безопасности, сертификат безопасности и др.).

"Необходимо четко понимать, что это также является подделкой, кроме того, сотрудникам банка запрещено в инициативном порядке обсуждать с клиентами вопросы, касающиеся перевода денежных средств и получения персональной и иной информации", — говорит юрист. Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом

Не совсем новый, но все так же популярный способ — представляться сотрудником правоохранительных органов. При этом лжесотрудник говорит о том, что им получена информация от службы безопасности банка, где обслуживается потенциальная жертва, о том, что с ее счетом происходят попытки денежных переводов, ввод пин-кодов. "Следующими посылом является то, что гражданский долг каждого – помочь следствию. Ну а дальше– помогите следствию, следуйте инструкциям "сотрудника службы безопасности" банка, который с минуты на минуту перезвонит", рассказывает Соловьев.

Не проходит и пары минут, как поступает новый звонок, уже от этого "сотрудника", который и убеждает жертву взять несколько технических кредитов, "которые банк в дальнейшем обязательно погасит", снять наличные денежные средства и затем отправить на несколько абсолютно разных счетов по предложенным номерам телефона. Но при этом, для усыпления бдительности, заботливый сотрудник предлагает "обязательно все документировать и фиксировать". И все это лишь для того, чтобы выявить мошенников и покарать зло. "Таким образом, использование активной гражданской позиции человека также является способом совершения в отношении него мошеннических действий", — отмечает эксперт. Эксперт объяснил, как мошенники могут воспользоваться чеком из магазина

Следующим способом обмана является информирование человека о том, что он должен получить некий супер-приз, сорвал джек-пот, выиграл в розыгрыше. Гражданину поступает телефонный звонок с неизвестного доселе номера, при этом он слышит довольно уверенный голос человека, представляющегося сотрудниками инвестиционной компании, который "со сдержанной радостью сообщает, что на счета будущей жертвы поступил выигрыш в размере нескольких сотен тысяч или даже миллионов рублей". Но чтобы его получить, необходимо сначала купить облигации в одном из банков путем перевода несколько сотен тысяч рублей на пару счетов. "Все происходит настолько убедительно, что люди переводят средства, но никакого выигрыша они не получают, как и средств, переведенных на облигации", — говорит юрист.

Кстати, мошенники обладают определенным объемом персональных данных о человеке, поэтому могут представиться представителями любой финансовой компании, с которой человек имел контакт или открывал там свой аккаунт. Это также добавляет достоверности действиям мошенников и упрощает обман, заключает эксперт.