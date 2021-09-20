Юрист Соловьев: мошенники часто используют голосовых роботов и представляются службой безопасности
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Каждый из нас в любой момент может стать объектом совершения мошеннических действий по телефону — мошенники разрабатывают новые способы как обмануть человека практически на ровном месте, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Сегодня довольно часто после поступления звонка с подменного номера (а он определяется так, как хотят этого мошенники) потенциальная жертва слышит не голос человека, а механического робота, который "после нехитрой, но убедительной информации переключает разговор на "сотрудника" банка".
"Делается это для того, чтобы сбить жертву с толку — многие думают, что автоматические системы оповещения есть только в кредитно-финансовых учреждениях. Сегодня мошенники научились искусно подделывать все, что связана с автоматизированными телефонными сервисами, поэтому доверять звонку робота нельзя", — предупреждает эксперт.
Также часто после того, как мошенник представляется специалистом по безопасности банка, он пересылает в один из мессенджеров потенциальной жертвы копии неких документов, подтверждающих его статус ("свидетельство центрального отдела безопасности", удостоверение сотрудника полиции или службы безопасности, сертификат безопасности и др.).
"Необходимо четко понимать, что это также является подделкой, кроме того, сотрудникам банка запрещено в инициативном порядке обсуждать с клиентами вопросы, касающиеся перевода денежных средств и получения персональной и иной информации", — говорит юрист.
Не совсем новый, но все так же популярный способ — представляться сотрудником правоохранительных органов. При этом лжесотрудник говорит о том, что им получена информация от службы безопасности банка, где обслуживается потенциальная жертва, о том, что с ее счетом происходят попытки денежных переводов, ввод пин-кодов. "Следующими посылом является то, что гражданский долг каждого – помочь следствию. Ну а дальше– помогите следствию, следуйте инструкциям "сотрудника службы безопасности" банка, который с минуты на минуту перезвонит", рассказывает Соловьев.
Не проходит и пары минут, как поступает новый звонок, уже от этого "сотрудника", который и убеждает жертву взять несколько технических кредитов, "которые банк в дальнейшем обязательно погасит", снять наличные денежные средства и затем отправить на несколько абсолютно разных счетов по предложенным номерам телефона. Но при этом, для усыпления бдительности, заботливый сотрудник предлагает "обязательно все документировать и фиксировать". И все это лишь для того, чтобы выявить мошенников и покарать зло. "Таким образом, использование активной гражданской позиции человека также является способом совершения в отношении него мошеннических действий", — отмечает эксперт.
Следующим способом обмана является информирование человека о том, что он должен получить некий супер-приз, сорвал джек-пот, выиграл в розыгрыше. Гражданину поступает телефонный звонок с неизвестного доселе номера, при этом он слышит довольно уверенный голос человека, представляющегося сотрудниками инвестиционной компании, который "со сдержанной радостью сообщает, что на счета будущей жертвы поступил выигрыш в размере нескольких сотен тысяч или даже миллионов рублей". Но чтобы его получить, необходимо сначала купить облигации в одном из банков путем перевода несколько сотен тысяч рублей на пару счетов. "Все происходит настолько убедительно, что люди переводят средства, но никакого выигрыша они не получают, как и средств, переведенных на облигации", — говорит юрист.
Кстати, мошенники обладают определенным объемом персональных данных о человеке, поэтому могут представиться представителями любой финансовой компании, с которой человек имел контакт или открывал там свой аккаунт. Это также добавляет достоверности действиям мошенников и упрощает обман, заключает эксперт.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210920/834734291.html