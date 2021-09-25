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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210925/834800647.html
Маск рассказал, когда закончится глобальный кризис чипов
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Глава американского производителя автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск спрогнозировал конец кризиса полупроводников, который спровоцировал кризис на глобальном... ПРАЙМ, 25.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Глава американского производителя автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск спрогнозировал конец кризиса полупроводников, который спровоцировал кризис на глобальном автомобильном рынке и рынке электроники.
Дефицит чипов закончится в следующем году, когда появятся новых компании по производству чипов, сказал Маск, выступая по видеосвязи на конференции Italian Tech Week, передают "РИА Новости".
"Я думаю, что кризис будет краткосрочным. Ведётся строительство большого числа заводов, они продолжают работу, я думаю, в следующем году ситуация будет лучше", — сказал глава Tesla. Он также добавил, что не уверен на 100%, но выразил мнение, что "будет так".