МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Обвинения "русских хакеров" в кибератаках во многих случаях является игрой на публику, быстрое обнаружение иностранными СМИ источника хакерскирх атак вызывает улыбку, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения "Доктор Веб" Борис Шаров. Лавров ответил на обвинения Евросоюза в кибератаках

"Очень забавно, как американские или европейские СМИ буквально за один-два дня выявляют источник атаки и говорят, например, что это были "русские хакеры". Называются разные группировки, на слуху одни и те же организации. Это уже становится просто смешно – это ведь игра на публику, создание фона", — рассказал Шаров.

Гендиректор отметил, что многократное повторение подобной информации приводит к тому, что люди перестают анализировать ситуацию и начинают слепо доверять таким сведениям. Кроме того, Шаров подчеркнул, что те, кого называют "русскими хакерами", почти всегда являются лишь русскоязычными преступниками, которых можно найти в большом ряде государств.

"Хорошие специалисты, если есть необходимость, всегда смогут представить ту или иную атаку исходящей из любой нужной страны", — заметил Шаров.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.

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