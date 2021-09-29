МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. VPN-сервис является безопасным лишь тогда, когда он корпоративный, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения "Доктор Веб" Борис Шаров. В "Доктор Веб" рассказали, что означают обвинения россиян в кибератаках

"Когда мы работаем на удаленке и по VPN-каналу заходим на корпоративный сервер, такое соединение, в принципе, безопасно. Но когда мы говорим о VPN как о средстве выхода на те ресурсы, которые нам недоступны, нужно понимать: другой конец абсолютно небезопасный", — рассказал Шаров.

Он отметил, что пользователь не знает, куда попадают его данные и кому сервис принадлежит.

"В данном случае вы игнорируете запрет, введенный государством, и отдаете всего себя тем, кто владеет VPN-сервером, который вам обеспечивает якобы безопасное соединение. И на этом разговор о безопасности VPN можно заканчивать", — добавил Шаров.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.

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