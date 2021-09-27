МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Чтобы минимизировать возможный ущерб от мошенников, специализирующихся на кражах мобильных номеров, нужно иметь два номера телефона, рассказал "АиФ" генеральный директор компании "БСС-Безопасность" Виктор Гулевич. Эксперт рассказал о схемах кражи личных данных на Госуслугах

Он уточнил, что один номер должен использоваться исключительно для незначимых для человека целей — таких, как регистрация на сайтах и в социальных сетях, оформление заявок в интернет-магазинах, а второй должен использоваться только для финансовых и персональных действий — регистрация в банках, на сайтах госуслуг.

При этом для использования в корпоративных целях необходимо использовать отдельный мобильный номер, который должен выдаваться организацией, добавил эксперт.

Гулевич рассказал, для чего именно преступникам нужны чужие мобильные номера.

"Сегодня обычным делом является восстановление с помощью номера мобильного телефона доступа ко всем аккаунтам в социальных сетях, почтовых ящиках, интернет-банкинге, государственных услугах и т.д. Имея доступ к мобильному номеру жертвы, злоумышленники могут завладеть чувствительными данными этих аккаунтов. Например, позвонить в банк и попытаться выполнить атаку методом социальной инженерии или получить другую информацию — паспортные данные, последние выполненные переводы. В этой ситуации у злоумышленников большие шансы на успех, так как для оператора банка звонок с зарегистрированного в системе номера телефона является доверенным", — отметил он.

По словам эксперта, если злоумышленники с помощью мобильного номера получат доступ в интернет-банк своей жертвы или к сайту Госуслуг, им не составит труда узнать и паспортные данные владельца телефона.

"С помощью мобильного номера злоумышленник может открыть себе доступ к корпоративным ресурсам жертвы. Например, написать администратору в компании неформально в мессенджере или сбросить пароль для учетной записи при такой возможности", — сказал Гулевич.

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