МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В России могут оштрафовать Facebook на сумму, равную десятой части всей его выручки, пишут "Ведомости". Facebook попросила суд отсрочить оплату 26-милионного штрафа

Роскомнадзор планирует составить и вручить представителям соответствующий протокол соцсети за повторное неудаление запрещенной информации, сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор 4 октября вызвал представителей Facebook на составление протокола о нарушении российского законодательства. В дальнейшем документ направят в суд, который определит размер штрафа для американской корпорации. Так как речь идет о повторном нарушении российского законодательства в части удаления запрещенных сведений, Facebook могут обязать выплатить штраф, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.

Эксперты оценивают российскую выручку Facebook в пределах 12 миллиардов рублей.

Всего на данный момент администрация Facebook и Instagram не удалила "свыше 2 тысячи противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, экстремистский контент", отметили в регуляторе.

Источник, знакомый с ходом рассмотрения дела, добавил, что, несмотря на то, что публикации, неудаление которых может привести к большему штрафу — детское порно, призывы к экстремизму и информация о способах получения наркотиков, также нашли в Facebook и Instagram, производство по этим нарушениям в Роскомнадзоре пока не инициировали.

Всего с начала 2021 года регулятор составил в отношении Facebook 19 протоколов по статье 13.41 КоАП России за неудаление запрещенного контента.

Суд назначил Facebook штрафы на общую сумму порядка 70 миллионов рублей, из которых судебные решения на 43 миллиона уже вступили в законную силу. В Роскомнадзоре уточнили, что администрация Facebook штрафы не оплатила.

Читайте также:

Российский суд дал Facebook отсрочку для оплаты штрафа