МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Миллионы пользователей по всему миру могут 30 сентября потерять доступ в интернет, пишет "Газета.Ru". Эксперт рассказал, что опаснее вирусов и вредоносных программ

В 14.01 по Гринвичу (17.01 мск) закончится срок действия цифрового корневого сертификата IdenTrust DST Root CA X3, который подтверждает соединение между устройствами и сайтами.

Сертификатами занимается некоммерческая организация Let's Encrypt, выпускающая бесплатные цифровые сертификаты для шифрования соединений между устройствами и интернетом с целью защиты данных от перехвата в процессе передачи. Их применяют миллионы сайтов. В сертификате есть перекрестная подпись, на которой построено доверие систем внутри устройств, операционных систем и браузеров. После устаревания DST Root CA X3 сертификаты Let's Encrypt перестанут восприниматься устройствами.

Технический директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Александр Хакимов уточнил, что с проблемой могут столкнуться владельцы гаджетов от Apple — смартфонов iPhone и планшетов iPad, не имеющих возможности обновиться до iOS 10 — это iPhone 4S и более старые модели. Также проблемы грозят ноутбукам MacBook с macOS 10.12.0 и старше.

Владельцам iPhone 5 достаточно обновиться до iOS 10, в таком случае система должна работать без сбоев.

В зоне риска также оказались и пользователи смартфонов на ОС Android 2.3.6 и старше, компьютеров на базе Windows XP Service Pack 2.

Главный аналитик РАЭК Карен Казарян объяснил, что при наличии технической грамотности сертификат на устройстве можно обновить вручную, но нужен root-доступ, дающий возможности главного администратора, недоступные обычному пользователю.

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