МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Оборот интернет-торговли растет, и чем он выше, тем пристальнее обращают внимание на эту сферу мошенники. Как не стать их жертвой, оплачивая покупки онлайн, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Юрист объяснил, зачем мошенники клонируют чужие автомобильные номера

По его словам, интернет-мошенники — это действительно серьезная проблема. Они уже бьют рекорды по зарегистрированным фальшивым интернет-магазинам, копирующим настоящие страницы. Мошенники действуют изощренно. Чтобы ввести в заблуждение потенциальных покупателей, они выкупают места в топе поисковой выдачи. Поэтому главное правило, чтобы не стать их жертвой — прежде чем перечислять со своего смартфона деньги, необходимо проверить сайт, на котором расположился магазин.

Для этого прежде всего, необходимо обратить внимание на доменное имя сайта: мошеннические ресурсы имеют схожие с известными магазинами имена, но написанные с ошибками или заменой символов названия, либо с другими доменными окончаниями. Очень популярны фальшивые домены брендов, к которым добавляют "распродажный" суффикс —off.

Покупать товары лучше и безопаснее только у проверенных брендов и в надежных интернет-магазинах. Если при вводе запроса в поисковике какой-либо сайт выпал одним из первых, это еще не значит, что он безопасный. Чаще наоборот. Деньги из ниоткуда. Как мошенники и банки кредитуют россиян без их ведома

Нет уверенности в интернет-магазине, проверьте дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов. "Если домен был зарегистрирован недавно — например, за две недели или месяц до распродажи — не нужно совершать в этом магазине покупки: невозможно точно сказать: мошеннический это сайт или нет", — рекомендует Кузьменко.

Обязательно нужно проверить, использует ли сайт протокол https и имеет ли действующий сертификат безопасности — символы https и изображение замочка в адресной строке. В противном случае никогда не вводите на таком сайте свои персональные данные.

"Сравнивайте цены. Перед покупкой обращайте внимание на цену в сравнении с другими ресурсами. Если на понравившемся вам сайте скидка непропорционально большая, то это повод не обрадоваться, а насторожиться: вас могут заманить, чтобы вы ввели свои персональные данные, а особенно данные карты. Помните про бесплатный сыр?" — предупреждает эксперт.

Проверяйте реквизиты интернет-магазина перед покупкой. На мошеннических сайтах чаще всего указаны реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька. Соответственно, покупать что-либо на таком сайте не нужно. Это будет добровольный перевод физическому лицу, и вернуть свои деньги не получится.

Не нужно переходить на сайты по ссылкам в письмах и мессенджерах. Обязательно вводите адрес вручную. Убедитесь, что письмо отправлено оригинальным интернет-магазином, а не мошенником. Названа "волшебная" фраза мошенников, заставляющая нас им поверить

Еще один важный принцип — не поддаваться на манипуляции. Зачастую мошенники используют психологические приемы для заманивания своих потенциальных жертв. Для этого они забрасывают их различными всплывающими баннерами, предлагают фальшивые акции с таймерами оставшегося времени, надпись "этот товар вместе с вами смотрят N человек" и многое другое. Все эти приемы подталкивают человека совершить покупку, они работают на его эмоции. Всегда нужно проверять сайт по перечисленным выше признакам, перед тем как ввести на нем свои персональные или платежные данные.

"Будьте внимательны к почтовым рассылкам. Как правило, основные каналы мошенников, занимающихся фишингом, — это "письма счастья", приходящие в почту, мессенджеры и по SMS с обещанием огромных скидок, лотерейных розыгрышей или специальной акции с дополнительными бонусами, баллами и многое другое", — говорит эксперт.

И, как говорят наши друзья англичане, last but not least — последнее по порядку, но не по значению: всегда нужно держать включенным антивирус на компьютере и телефоне — это поможет предотвратить заражение троянской программой, позволяющей злоумышленникам обчистить ваш банковский счет, подытожил он.