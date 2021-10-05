ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ фиксируется рост трафика. Сноуден высказался о масштабном сбое в работе соцсетей

"Согласно собранным Kentik данным, интернет-трафик у сервисов Facebook исчез в 15.39 всемирного времени (18.39 мск) с указанием на проблемы DNS. Спустя 5,5 часов мы начинаем наблюдать возвращение трафика", — говорится в сообщении сервиса сетевого обзора Kentik.

Пользователи также сообщают, что доступ к соцсетям восстановлен, хотя и присутствуют некоторые проблемы.

Читайте также:

Эксперт назвал возможную причину сбоя в работе соцсетей