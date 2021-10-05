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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20211005/834875772.html
Facebook и Instagram восстанавливают работу после многочасового сбоя
Технологии
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Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ фиксируется рост трафика. "Согласно собранным Kentik данным, интернет-трафик у сервисов Facebook... ПРАЙМ, 05.10.2021
телеком, ит-бизнес, технологии, новости, facebook, instagram
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ фиксируется рост трафика.
"Согласно собранным Kentik данным, интернет-трафик у сервисов Facebook исчез в 15.39 всемирного времени (18.39 мск) с указанием на проблемы DNS. Спустя 5,5 часов мы начинаем наблюдать возвращение трафика", — говорится в сообщении сервиса сетевого обзора Kentik.
Пользователи также сообщают, что доступ к соцсетям восстановлен, хотя и присутствуют некоторые проблемы.
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