МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Телефонные мошенники в России придумали уловку, как вывести жертву при помощи робота и тонального режима на разговор и похитить у нее деньги, выяснило РИА Новости и подтвердили эксперты. Граждан предупредили о мошенничестве в интернет-магазинах

Агентство столкнулось с сообщениями, что телефонные мошенники под предлогом какого-либо опроса просят жертву нажать на своем телефоне в тональном режиме некую клавишу, если ответ на вопрос положительный. И после этого якобы устройство может заблокироваться, а мошенник — получить к нему доступ, взломать его и похитить средства, так как к телефону привязана банковская карта.

Однако РИА Новости выяснило, что нажатие любых клавиш, которое происходит в тональном режиме, не ведет к блокировке устройства и тем более к хищению денег. "Для того, чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость. Нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости", — заявил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

В Народном фронте согласны с экспертом и добавляют, что в своей работе не встречали реальных пострадавших с такими историями. "Такие сообщения мы расцениваем, как "страшилки" из разряда городских легенд, навеянных повесткой и общей усталостью людей от двух насущных проблем — пандемии и мошенничества", — заявила эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" Александра Пожарская.

При этом Галов отметил, что мошенники действительно пользуются уловкой с тональным переключением, чтобы выйти на жертву и обмануть ее уже с использованием методов социальной инженерии. "Технически перевести звонок на живого мошенника при нажатии кнопки — можно, сделать что-то с самим девайсом просто после нажатия — нельзя. Наши эксперты сталкивались как раз с первой схемой: человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен, если человек этого не делал, его просили нажать "Один". Далее человека соединяли непосредственно с мошенником", — рассказал Галов.

Ранее в Банке России сообщали, что телефонное мошенничество является одним из главных каналов хищения денег у граждан. Злоумышленники могут представиться сотрудниками банка, пенсионного фонда, полицией. Они могут говорить об угрозе счету, предлагать получить компенсацию, угрожать уголовным преследованием, их цель — вывести из равновесия, узнать конфиденциальную информацию и похитить средства. Эксперты советуют с осторожностью относиться к звонкам от незнакомых людей и не раскрывать информацию о своем счете или карте, лучше завершить разговор и перезвонить в банк самостоятельно.

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