МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Необходимо сохранять бумажные версии документов, в частности, на случай сбоев в электронной системе, заявила в интервью РИА Новости президент группы InfoWatch Наталья Касперская. Эксперт рассказал, что опаснее вирусов и вредоносных программ

"Мое глубокое убеждение: обязательно надо сохранять параллельную бумажную систему. Сколько бы лет ни прошло, нужно хранить бумагу, как раз на случай сбоев в электронной системе", — сказала она.

Касперская пояснила, что несмотря на создание резервных копий документов, их электронная подделка все равно возможна, например, в результате целенаправленного взлома. Такая подделка, по ее словам, проще, и с ней легче "замести следы": "если документы подделывает айтишник с высокими правами доступа, то он и журналы своего доступа тоже подделает".

"Кроме того, все форматы и носители данных живут не долее 15-20 лет, например, сейчас огромная проблема прочесть дискеты 1990-х годов. Ну и проблема отключения электричества в случае ЧП, катастроф, войн — никуда не девается", — добавила собеседница агентства.

Для электронных документов, по словам Касперской, должны существовать "многоуровневые системы защиты, перекрестные системы хранения, автоматическое резервирование; должны использоваться методы связанных списков, когда в документ включается его криптографический отпечаток – контрольная сумма, чтобы если в документе были произведены изменения, это было видно".

"Это все энтузиасты электронного документооборота нам обещают, конечно; но факторы риска – человеческий фактор, коррупция, постоянные утечки, ненадёжность носителей и недолговечность форматов – остаются", — заключила она.

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