МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цифровизация несет с собой риск возникновения в стране новой теневой власти, власти людей, создающих и использующих цифровые системы, заявила в интервью РИА Новости президент группы InfoWatch Наталья Касперская. Касперская посоветовала не сдавать свои биометрические данные

"Некоторые чиновники нас прямо загоняют в сторону цифровизации. Но они не до конца понимают, что помимо всяких прочих рисков есть следующий, структурный: в стране появится новая теневая власть, а именно, власть людей, создающих и использующих цифровые системы – айтишников, цифровых клерков, их начальников", — сказала она.

В качестве примера Касперская привела гипотетическую ситуацию, когда город N разрабатывает систему распознавания лиц, которая должна "узнавать" 10 тысяч лиц для допуска на важные объекты и "не узнавать" на улице 5 тысяч "секретных" лиц, например, сотрудников спецслужб или высокого начальства.

"Вы думаете, разработчик устоит перед соблазном дать своему лицу в базе особый статус – разрешить себе допуск куда угодно или, наоборот, сделать себя "невидимкой"? А своего начальника? Коррупция и компрометация данных возникнет моментально — а обнаружить её трудно, нужна очень высокая квалификация", — добавила собеседница агентства.

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