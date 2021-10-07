TelecomDaily: Большинство владельцев новых гаджетов не замечают предустановку приложений
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Большинство владельцев новых смартфонов iPhone и Samsung не замечают или плохо запоминают предустановленные российские приложения, показывает исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Предустанавливать отечественный софт на продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV требует закон, вступивший в силу 1 апреля. TelecomDaily провело исследование о том, как этот закон повлиял на популярность российских приложений. В ходе него, в частности, было опрошено 1850 покупателей новых смартфонов Apple и Samsung.
Компания Apple в соответствии с законом, как отмечают авторы исследования, предлагает пользователям своих смартфонов загружать российские приложения через "окно выбора", которое открывается только при первом включении устройства. Samsung группирует иконки с приложениями в папку "закон", которая всегда доступна на экране.
"Большинство пользователей новых смартфонов либо не заметили, либо плохо запомнили предустановленные приложения на iOS и Android. При этом вариант предложения российского ПО, реализованный Apple, оказался самым неудобным: 79% владельцев нового iPhone предпочитают при первом включении настраивать только базовые функции", — говорится в сообщении агентства.
Как показывают данные исследования, "окно выбора" со списком российских программ не заметили при первом включении 45% пользователей iPhone. О существовании папки "закон", по данным опроса, не знали 64% владельцев устройств Samsung. Как отмечают авторы исследования, это могло быть связано с тем, что она находится не на первом экране устройства.
В ходе исследования TelecomDaily также установило, что "статистика скачиваний российских мобильных приложений из окна выбора на устройствах Apple после вступления закона в силу значительно не изменилась". Незначительный рост показателей загрузки был замечен у приложений с маленькой аудиторией, в среднем число их скачиваний увеличилось на 108 в день.
Самыми полезными пользователи смартфонов iPhone и Samsung, по данным опроса, признали приложения "Госуслуги" (55%), "Яндекс.Карты" (45%) и приложение "Яндекс" (43%).
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