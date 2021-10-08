МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Выключать геолокацию на смартфоне, когда в ней нет явной необходимости, все же не стоит, рассказал в эфире радио Sputnik руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Эксперт объяснил, как правильно пользоваться смартфоном зимой

Эта функция по умолчанию включена на большинстве устройств. Чаще всего она обеспечивается GPS – спутниковой системой навигации. Некоторые специалисты считают, что отключение геолокации, когда в ней нет нужды, помогает экономить заряд телефона, а также мешает различным приложениям отслеживать местоположение владельца для формирования рекламной информации.

"Модуль геолокации сегодня является одним из ключевых для правильной работы большинства приложений, которые нам показывают информацию с привязкой к местности. Надо понять, что если кто-то захочет за вами следить, он будет следить и при выключенной GPS – по технологии триангуляции, то есть определения вашего местоположения по источникам сигнала от базовых станций. С точки зрения того, чтобы ваши данные не отследили, выключай, не выключай GPS – это мертвому припарка", – отметил эксперт.

Он добавил, что влияние функции геолокации на батарею смартфона действительно есть, но оно незначительное.

Некоторые люди полагают, что включенный модуль GPS расходует интернет-трафик. Эксперт заверил, что это не так.

"Нет, GPS не потребляет никакого интернет-трафика. Более того, она продолжает работать даже при отключении от Сети, вы даже можете вытащить симку, а GPS продолжит работать, и если у вас были загружены карты для работы в офлайн-режиме, вы сможете пользоваться тем же самым навигатором, никаких проблем нет", – объяснил Половников.

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