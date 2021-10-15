МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Лабораторию, в которой будут культивироваться съедобные бактерии и микроорганизмы, планируется создать в России в 2023 году, первый такой научный комплекс откроют в Вологодской области, его стоимость составит около 200 миллионов рублей, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный. Аналитик назвал предпосылки к новому подорожанию продуктов в России

Он уточнил, что компания в рамках рабочей группы ведет переговоры с представителями Минздрава, Минпромторга, Миннауки, Минприроды и Минсельхоза и совместно с ними обновляет дорожную карту рынка, в которой будут прописаны исполнительные ведомства.

"Это позволит нам привлечь средства на строительство научной лаборатории в Вологодской области, которая будет иметь возможность не только выдавать технологию, но и рабочую конструкторскую документацию, производить опытно-промышленные установки, потому что без такого шага доказать рыночные перспективы продукта невозможно. Речь идет о финансировании на сумму порядка 200 миллионов рублей. С учетом планируемой финансовой поддержки открыть лабораторию мы планируем в 2023 году", — рассказал Чарный.

"Для реализации многих инновационных проектов, например, по культивированию штаммов бактерий и микроорганизмов для укрепления здоровья и лечения россиян, нет серийного оборудования. Одна из задач рынка FoodNet — это создание таких лабораторно-технологических конструкторских комплексов, в том числе с оборудованием для культивирования пищевых микроорганизмов и бактерий, кормового белка, микробного гаприна и так далее", — добавил специалист.

Всего, по словам, эксперта, в стране нужно открыть более 10 таких лабораторий. "Хотя бы семь-восемь для начала, на каждый специализированный центр потребуется около 200-300 миллионов", — отметил Чарный.

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