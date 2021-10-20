МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Сказать телефонным мошенникам "да" — ещё не трагедия и не повод для отчаянья. С одним записанным, пусть даже вашим голосом, словом "да" им вряд ли удастся что-то сделать. Тем не менее, необходимо немедленно обратиться в банк, где открыты ваши счета, чтобы уведомить сотрудника о состоявшемся контакте со злоумышленником и сменить пароли для доступа к счетам, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Названа "волшебная" фраза мошенников, заставляющая нас им поверить

По его словам, хуже, когда, кроме слов, потерпевший успел совершить какое-то действие по указаниям мошенников.

"Избежать беды можно до тех пор, пока человек сам не передал преступнику номер своей карты и секретный трёхзначный код или не нажал на кнопку "перевести" средства на "запасной", "надёжный", "безопасный" счёт", — говорит эксперт.

Но даже в этом случае есть маленький шанс на то, что удастся отменить произведённый перевод. Сделать это можно, если сразу обратиться с заявлением об ошибочно сделанном переводе в банк, где находится указанный мошенниками счёт, указывает Соловьев. Тогда есть призрачная вероятность опередить мошенников, которые, как правило, весьма оперативно уводят средства уже на полностью контролируемые ими счета.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно соблюдать нехитрые правила: не отвечать на звонки с незнакомых номеров; не бояться (в том числе потерять деньги, сказать "нет", упустить выгоду — большинство мошеннических схем основано на наших страхах); не верить никому на слово; не искать легкой наживы; не спешить и перепроверять информацию; не вступать в разговоры с незнакомыми людьми; при первых подозрениях менять пароли доступа к счетам и сообщать в банк и полицию. В Сбербанке допустили полное прекращение телефонного мошенничества

По словам юриста, способствовать возврату похищенных мошенниками денежных средств можно, если существенно упростить регламент взаимодействия банков и полиции.

В этом случае может получиться вполне рабочая и эффективная схема: гражданин обращается с заявлением в полицию, там в рамках проводимых поверочных и оперативных мероприятий, не откладывая, составляется запрос в банк, а там уже оперативно блокируются похищенные у человека средства.

Юрист подчеркивает, что для успеха такой схемы все обращения и запросы должны делаться, приниматься и исполняться максимально оперативно в режиме онлайн.