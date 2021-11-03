МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Sim-карта в телефоне или другом устройстве — это небольшой кусочек физического мира, который привязывает огромный виртуальный мир к владельцу sim-карты. Сейчас уже мало кто хранит на самой sim-карте номера телефонов своих друзей или партнеров, пароли или какую-нибудь особенно ценную информацию — для этого на ней очень мало места. Важно лишь то, что она является связующим звеном, соединяющим интернет-счета в банках, интернет-аккаунты в социальных сетях и интернет-массивы ценных данных с их владельцем — реальным человеком. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

Современные мошенники, естественно, стараются перехватить эту связь, подменить реального владельца собой, чтобы получить информацию, доступ к аккаунту или сервисам банка, добавляет эксперт.

"Номера банковских карт и логины аккаунтов в соцсетях не являются тайной для современных мошенников, точнее так: эта информация вообще не является тайной в современном мире. Тайной может являться секретный код, который приходит на привязанный к сервису номер телефона, а приходит это уведомление именно в тот телефонный аппарат, в который вставлена sim-карта с авторизованным именно на ней номером владельца", — указывает Максим Назаренко.

Эксперт рассказал, что делать, если сим-карту "клонировали" мошенники

Чтобы украсть sim-карту, совершенно не обязательно воровать саму sim-карту. По словам эксперта, актуальная на сегодня схема мошенничества — это "перевыпуск sim-карты по доверенности с предъявлением справки о потере паспорта". Таким образом мошенники могут получить доступ к одному из этапов подтверждения личности при совершении операций в сети интернет. Подобрать CVV банковской карты не очень сложно при использовании большого количества тестовых покупок в интернет-магазинах, подтверждение паролей от социальных сетей тоже придут на новую sim-карту.

Назаренко отмечает, что перевод средств с банковского счета при успешном подтверждении личности с использованием авторизованного номера телефона признается банками как полностью законная операция. То есть в этом случае необходимо искать конечного получателя средств, что существенно сложнее, чем аккуратное соблюдение некоторых правил безопасности, позволяющих существенно осложнить мошенникам получения доступа к смс-сообщениям с кодами подтверждения.

"Большинство операторов сотовой связи при замене sim-карты на сутки блокируют такие смс-сообщения, пользователь дополнительно может запретить перевыпуск sim-карты с номером своего телефона по доверенности, что даст запас времени на противодействие мошенникам", — заключает эксперт.