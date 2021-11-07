МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Если речь идет о наблюдении с помощью встроенных средств операционной системы компьютера, то главным признаком будет горящий индикатор работы камеры. Если же используется хакерское ПО, то косвенным признаком и для компьютера, и для телефона могут быть сообщения, что какая-то программа или какой-либо процесс пытается получить доступ к камере и микрофону, рассказывает агентству "Прайм" основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

"Также признаком захвата контроля над камерой, – продолжает эксперт, – может быть нестабильная работа приложений, использующих ее официально – например, Skype, Zoom и других мессенджеров, которые вдруг потеряют к ней доступ. А если вы используете мобильное устройство, признаком видеоконтроля может быть также резкий рост объема передачи данных".

При этом нужно понимать, что доступ к камере достаточно жестко контролируется операционной системой телефона или компьютера, и чтобы получить его, преступнику нужно либо установить на устройстве свое ПО, либо уговорить пользователя дать ему доступ к видео, поясняет Оганесян. "Поэтому нужно внимательно следить за тем, что и откуда вы устанавливаете, избегать неподписанных программ, скачанных с непонятных сайтов и неофициальных магазинов, а также использовать антивирус", – делает вывод он.

Кроме того, специалист рекомендует использовать последние версии операционных систем, обеспечивающие более существенную приватность пользователя и контролировать доступ к камере, который дает программам сам пользователь. "Если для работы той или иной программы доступ к камере не нужен, не давайте его, – говорит эксперт. – Особенное подозрение должно вызвать требование программы предоставить такой доступ под угрозой прекращения работы". Основатель DLBI советует немедленно удалить такое ПО, а компьютер или телефон проверить антивирусом.

"Для того, чтобы предотвратить съемку через взломанную камеру, достаточно закрыть ее объектив, однако нужно помнить, что микрофон, если он встроен в камеру или компьютер, так легко не отключить. И если видео чаще всего используется хакерами для запугивания пользователя или сбора записей его компрометирующего поведения за компьютером, то аудио-прослушивание куда более опасно с точки зрения утечки корпоративной и личной информации", – резюмирует Оганесян.