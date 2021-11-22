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2021-11-22T19:35:40+03:00

2021-11-22T19:34:00+03:00

2021

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20211122/835295974.html

Роскомнадзор выдвинул требования тринадцати иностранным компаниям

Технологии

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ТРИНАДЦАТЬ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ GOOGLE, TWITTER, META И TELEGRAM, ДОЛЖНЫ К 1 ЯНВАРЯ ОТКРЫТЬ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РФ — РОСКОМНАДЗОР ПРАЙМ, 22.11.2021

бизнес, технологии, новости, роскомнадзор, россия, google, twitter, meta

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60