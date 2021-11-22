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2021-11-22T19:34:00+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20211122/835295974.html
Роскомнадзор выдвинул требования тринадцати иностранным компаниям
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ТРИНАДЦАТЬ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ GOOGLE, TWITTER, META И TELEGRAM, ДОЛЖНЫ К 1 ЯНВАРЯ ОТКРЫТЬ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РФ — РОСКОМНАДЗОР ПРАЙМ, 22.11.2021
бизнес, технологии, новости, роскомнадзор, россия, google, twitter, meta
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТРИНАДЦАТЬ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ GOOGLE, TWITTER, META И TELEGRAM, ДОЛЖНЫ К 1 ЯНВАРЯ ОТКРЫТЬ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РФ — РОСКОМНАДЗОР