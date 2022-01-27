МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" и социальную сеть "ВКонтакте" включили в перечень социально значимых ресурсов для проекта "Доступный интернет", пишет "Коммерсант". Японец назвал Россию раем за доступную мобильную связь и интернет

Соответствующее решение накануне приняла правительственная комиссия на своем заседании.

В VK подтвердили включение в список.

Проект разрабатывается во исполнение закона "О доступном интернете". Он предполагает, что операторы связи должны бесплатно предоставлять гражданам доступ к перечню социально значимых сайтов и сервисов.

Правила формирования этого списка, критерии отбора и требования к владельцам сайтов устанавливает правительство.

Операторы проводной и мобильной связи 1 апреля 2020 года начали эксперимент по предоставлению доступа по инициативе Минцифры. Пользователи получают бесплатный доступ к 371 сайту и сервису.