МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по итогам прошедшего года снизилась — на 5% — и составила 19,9 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Tesla нарастила чистую прибыль более чем в семь раз

Разводненная прибыль на акцию составила 4,86 доллара после 4,94 доллара в 2020 году. Выручка при этом выросла на 1%, до 79 миллиардов долларов.

В четвертом квартале минувшего года корпорация зафиксировала чистую прибыль в размере 4,6 миллиарда долларов, что на 21% ниже уровня позапрошлого года. Разводненная прибыль на акцию составила 1,13 доллара после 1,42 доллара годом ранее. Выручка Intel за отчетный период в годовом выражении выросла на 3%, до 20,528 миллиарда долларов.

Компания прогнозирует прибыль на акцию по итогам текущего квартала на уровне примерно в 0,7 доллара, а выручку — в 18,3 миллиарда долларов.

На предварительных торгах акции компании дешевеют на 2,75%.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на 28 декабря штат компании составлял 121,1 тысячи человек.