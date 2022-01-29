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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220129/835929220.html
Путину доложат о работе над созданием реестра токсичного контента
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Президент РФ Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете, говорится на сайте кабмина. Выполнением... ПРАЙМ, 29.01.2022
технологии, новости, владимир путин, интернет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете, говорится на сайте кабмина.
Выполнением поручения займется Администрация Президента, при необходимости будут приняты меры поддержки.
Создание реестра токсичного контента позволит защитить несовершеннолетних от вредной и опасной информации в интернете.
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