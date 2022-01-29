МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете, говорится на сайте кабмина. Путин поручил упростить выдачи кредитов ряду НКО

Выполнением поручения займется Администрация Президента, при необходимости будут приняты меры поддержки.

Создание реестра токсичного контента позволит защитить несовершеннолетних от вредной и опасной информации в интернете.

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