МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из угля в Европе в 2021 году выросла более чем на 11%, тогда как газовая генерация из-за высоких цен на "голубое топливо", напротив, сократилась на 1%, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА). В Европе ответили, кто поможет заменить российский газ

Падение цен на газ в 2020 году позволило значительным образом сократить использование угля в производстве электроэнергии во многих регионах мира, в том числе в Европе, напоминает МЭА. Однако этот тренд начал меняться уже во втором полугодии 2020 года по мере нарастающего удорожания газа.

"Во второй половине 2021 года увеличение цен сработало против использования газа в производстве электроэнергии. В итоге угольная генерация в Европе в 2021 году выросла более чем на 11%, тогда как газовая снизилась на 1%", — пишет МЭА в своем новом отчете по рынку газа.

Примечательно также, что еще в первом полугодии прошлого года спрос на газ в целом в мире демонстрировал уверенный рост и, по оценке экспертов агентства, увеличился почти на 7% год к году.

"Однако постепенное ухудшение показателей спроса и предложения на рынке и вытекающий из этого рост цен на газ оказали негативное влияние на спрос во втором полугодии, привели к его замедлению, переходу на альтернативные виды топлива (включая нефть — ред.) и в некоторых случаях к сокращению спроса. В результате потребление газа в целом в 2021 году выросло на 4,6%", — резюмирует МЭА.