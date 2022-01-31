МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Нехватка полупроводников, подорожавший литий, сбой поставок и, как часто бывает, жадность продавцов — все это тут же отразилось на ценах. Особенно в популярной электронике. О том, сколько же будут стоить смартфоны, ноутбуки и телевизоры в 2022 году, рассказала колумнист РИА Новости Ирина Бадмаева.

ЧЕРНЫЕ ДНИ ГАДЖЕТОВ

По статистике Hi-Tech Mail.ru, 20% россиян меняют смартфон раз в пятилетку, более трети — дважды. Обновляя гаджет, четверть опрошенных планирует уложиться в десять тысяч рублей. Треть — до 20%. Еще меньше готовы потратить около 30%.

Самые дорогие устройства обычно покупают в Москве, на юге страны и Дальнем Востоке. Однако с каждым годом расходы все больше.

Отмечается, что в 2021-м смартфоны подорожали в среднем на 34%. Прежде всего бюджетные девайсы. Но и флагманские модели, в том числе айфоны. Раньше старые гаджеты Apple дешевели, когда выходили новые. Пандемия внесла коррективы. Теперь продавцы упрямо держат цены.

Дело в том, объясняет колумнист РИА Новости, что издержки на логистику выросли в разы — из-за длительных простоев транспорта, задержек на таможнях и складах. Ритейлеры спрогнозировали повышение цен на технику

В результате ноутбуки в рознице прибавили за год в среднем 15%. Huawei MateBook c 15-дюймовым дисплеем только с августа по ноябрь — десять, до 51 тысячи рублей, отмечает "Яндекс.Маркет". Asus TUF Gaming F15 — 11 с половиной, почти до 90 тысяч.

Также подорожал и литий, необходимый для производства аккумуляторов электромобилей, планшетов, лэптопов и прочих гаджетов. Например, в батарее смартфона содержится около грамма этого металла.

Ситуация не изменится и в этом году, предупреждают аналитики.

С комплектующими тоже проблема. Полупроводников по-прежнему не хватает. Резко увеличившийся спрос на электронику породил дефицит: потребители закупали впрок. И поставщики не поспевают за заказами.

Увеличились производственные расходы, и это касается не только гаджетов. Себестоимость телевизоров повысилась на 25 процентов из-за нехватки комплектующих и трудностей с логистикой.

Сказались и мировые цены на энергоресурсы. Прежде всего на природный газ, который бил рекорды весь прошлый год. Закрылись или сократили выпуск многие китайские предприятия, обеспечивающие львиную долю потребностей рынка гаджетов.

Не стоит также забывать девальвацию рубля. "Поскольку подавляющее большинство электроники или комплектующих импортные, курс национальной валюты оказывает существенное влияние на потребительские цены", — отмечает Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова.

ОТ УЛОВОК ПРОДАВЦОВ ДО САНКЦИЙ

Пытаясь сохранить спрос, производители упрощают комплектацию. Продают смартфоны без зарядных устройств, наушников и проводов. Сами компании объясняют это заботой об экологии — якобы они так уменьшают объем сырья, необходимый для изготовления одного телефона.

Еще одна уловка — снизить качество новинок: чуть похуже камера, слабее аккумулятор, меньше память.

К тому же, если предыдущие модели можно было купить на распродаже, сейчас за гаджетами придется побегать. Торговые сети анонсируют скидки до 50-70 процентов, но не спешат их применять к электронике. Как правило, дисконт на товары этой категории варьируется от трех до 15%. Реже бывает 25%. Лишь по отдельным позициям (последний экземпляр, непопулярный бренд) — 30-35%. На телевизоры чуть больше — до 40%. В любом случае максимальные скидки — на бюджетные модели.

На бытовую технику предложения могут быть более привлекательными. Но в целом у продавцов тот же подход.

Некоторое удешевление ожидается сейчас, когда спал ажиотажный предновогодний спрос. В первую очередь на рынке телевизоров, где обострилась конкуренция.Но ненамного и ненадолго. Эксперт объяснил, что стоит за угрозой санкций со стороны Британии

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков считает, что проблемы в производственно-логистических цепочках сохранятся. "В 2022-м рынок электроники от дефицита не избавится", добавил он. Проинфляционные факторы, из-за которых увеличилась себестоимость в прошлом году, ослабеют, продолжает он. Речь, в частности, о подорожании сырья, топлива и электроэнергии.

Однако это мало на что повлияет.

"Гаджеты в 2022-м подорожают еще на 20-30%. В том числе из-за укрепления доллара. А полупроводников будет по-прежнему не хватать", — считает Даниил Шеповалов, IT-эксперт, специалист в области технического анализа. Смартфоны прибавят 16-18%, ноутбуки и компьютерная техника — 15%.

Геополитическая напряженность тоже не в пользу потребителей, продолжает Бадмаева. Рубль слабеет, рынок нервничает из-за угрозы запрета на ввоз электроники с американскими комплектующими. В Вашингтоне предложили лишить Россию смартфонов, автомобильных запчастей.

В 2019 году в черный список Министерства торговли США внесли китайскую Huawei. На гаджетах перестала обновляться операционная система Android, блокировались загрузки приложений Google.

При таком развитии событий образуется серый рынок. И все подорожает еще больше.

По мнению Бадмаевой, пока такой сценарий маловероятен. Запретить импорт тех же айфонов проблематично, ведь собирают их не в США, а в Китае. Достаточно вспомнить, что за океаном уже несколько лет планируют отключить Россию от системы SWIFT.

Подводя итоги, колумнист РИА Новости отметила, что остается только ждать восстановления мировой экономики и насыщения рынка чипами. "Наладят логистику — стабилизируются цены. Но произойдет это в лучшем случае в следующем году", — сказала она.