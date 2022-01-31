МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 28 февраля рассмотрение жалоб южнокорейской Samsung Electronics и ее российской "дочки" на решение нижестоящей инстанции, запретившей им продавать в России 61 модель смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд отказался запретить продажу смартфонов Samsung

Причины отложения пока не приводятся. Арбитражный суд Москвы по иску швейцарской компании Sqwin SA в июле прошлого года запретил ответчикам Samsung Electronics и ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и иное введение в оборот.

В октябре суд по ходатайству истца принял дополнительное решение по делу. В нем он перечислил все модели устройств, запрещенных к продаже в РФ, — от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold, всего 61 модель. Суд первой инстанции, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей". Решение пока не вступило в законную силу.

Согласно описанию изобретения, оно относится к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. В материалах Роспатента уточняется, что автор спорного изобретения — Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладатель – Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.

ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" обратилось в Роспатент с возражением на выдачу швейцарской компании Sqwin SA патента "Система электронных платежей", из-за которого суд запретил продажу смартфонов. Рассмотрение возражения Палатой по патентным спорам несколько раз переносилось и теперь должно состояться 24 февраля.

Ранее в понедельник стало известно, что апелляционный суд 27 января отказал Sqwin SA в принятии обеспечительных мер в виде запрета продажи 61 модели смартфонов Samsung и использования Samsung Pay до вступления в силу судебного акта по спору.

Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. Samsung Pay – третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% граждан. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут попасть под иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.