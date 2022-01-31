МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ / Dow Jones. Производители микрочипов отчитались о рекордных годовых продажах на фоне глобального дефицита и резко возросшего спроса на полупроводники. Однако, как ожидают руководители отрасли, менее чем за десять лет эта цифра вырастет еще вдвое. "Цены подскочат еще на треть": как и когда выгодно купить электронику

В 2021 году общеотраслевой объем годовых продаж впервые превысил 500 млрд долларов. По некоторым расчетам, эта цифра оказалась чуть выше глобального объема продаж в индустрии смартфонов. Пандемия ускорила глобальный процесс цифровизации: потребители все активнее пользуются услугами онлайн-кинотеатров и потоковых видеоигровых сервисов, а корпорации, в свою очередь, внедряют все виды цифровых инструментов – и все это требует микрочипов.

"Полупроводниковая индустрия достигла объема в полтриллиона долларов за 50 лет, однако для достижения рубежа в 1 трлн долларов понадобится всего 8-10 лет ", – заявил в интервью Том Колфилд, гендиректор одного из крупнейших в мире контрактных производителей микрочипов GlobalFoundries Inc.

Глобальные продажи микрочипов в 2021 году выросли на 25% к предыдущему году до рекордных 583,5 млрд долларов, согласно данным аналитической фирмы Gartner Inc. Фабрики, перешедшие на круглосуточный режим работы, не успевают за спросом. Как ожидается, длительный дефицит в этом году увеличит выручку полупроводниковой отрасли на 9%, указывает Gartner, что будет выше средних исторических темпов роста.

Прогнозы о взрывном росте полупроводниковой индустрии отражают ожидания относительно роста объемов продаж и цен, отмечают представители отрасли. Производители ПК, смартфонов, дата-центров и автомобилей продолжат активно закупать полупроводники. Одновременно с этим микрочипы понадобятся для новых категорий продуктов. По словам представителей отрасли, дефицит чипов привел к формированию более тесных связей между покупателями и продавцами, уменьшив риск резких скачков спроса.

В значительной степени рост продаж будут обеспечивать более дорогие и технологичные чипы для применения в таких сферах, как машинное обучение и высокопроизводительные вычисления, отмечает Питер Хэнбери, партнер в Bain & Co., специализирующийся на полупроводниковой отрасли. Apple и Likee разместили у себя электронную форму для обратной связи

Тем не менее дефицит не исчез. На прошлой неделе администрация Байдена предупредила, что запасы основных чипов у производителей США покрывают спрос на 5 дней – в то время как несколько лет назад их хватило бы для обеспечения поставок в течение 40 дней.

Среднее время ожидания поставок полупроводниковой продукции в мире увеличилось до 25 недель, указывает Susquehanna Financial Group LLP, что значительно выше привычных значений в диапазоне 10-14 недель.

Инвестиции в расширение выпуска, уже сделанные производителями, окупятся не так скоро, и предложение по-прежнему будет ограниченным. Однако, согласно оценкам Bain, по мере запуска новых фабрик к 2025 году в отрасли может возникнуть перепроизводство.

Как ожидается, в рамках оптимистичного сценария к 2025 году общеотраслевые продажи вырастут до 692,5 млрд долларов, а к 2030 году – до 1 трлн долларов. Такие данные приводит вице-президент по аналитике Gartner Эндрю Норвуд. Эта цифра будет, например, выше, чем нынешний объем глобальной индустрии фастфуда.

Оптимизм в полупроводниковой отрасли привел к рекордным капрасходам, в 2021 году составившим как минимум 146 млрд долларов, согласно оценкам Gartner. Пять лет назад эта цифра была вдвое ниже.

Intel недавно объявила о плане построить новую фабрику в Огайо, хотя в итоге этот план может расшириться до 8 фабрик, которые обойдутся компании примерно в 100 млрд долларов. Компания уже анонсировала крупные инвестиции в расширение производства в Аризоне, Нью-Мексико и в Европе.

Конкурирующие производители инвестируют столь же активно. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. только в этом году планирует потратить на капрасходы до 44 млрд долларов. Компания строит завод стоимостью 12 млрд долларов в Аризоне и фабрику за 7 млрд долларов в Японии, а также планирует расширение мощностей в Китае и Тайване. TSMC также думает о строительстве нового завода в Европе, заявил недавно председатель компании Марк Лю.

Южнокорейская Samsung недавно пообещала вложить 17 млрд долларов в Тейлоре (Техас) и расширяет мощности на своих корейских заводах. В прошлом году Samsung заявила, что инвестирует свыше 205 млрд долларов за следующие три года, преимущественно в производство чипов. Texas Instruments Inc., Micron Technology Inc. и другие игроки также анонсировали инвестиции в данной сфере.

— Авторы Jiyoung Sohn

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ