МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Американский разработчик видеокарт Nvidia впервые обогнал по капитализации американскую компанию Meta (владельца Facebook) и стал седьмой по величине компанией в США, сообщает издание MarketWatch. Капитализация Apple превысила три триллиона долларов

"Nvidia Corp. стала седьмой по величине компанией в США в понедельник, впервые обойдя материнскую компанию Facebook — Meta Platforms Inc", — говорится в сообщении.

По данным Dow Jones Market Data, которые приводит газета, Nvidia завершила торговую сессию в понедельник с рыночной стоимостью 618,2 миллиарда долларов, а Meta закрылась с рыночной стоимостью 612,2 миллиарда долларов. Акции Nvidia подорожали на 1,7% за торговую сессию, в то время как акции Facebook потеряли 5,1%.

Nvidia была 15-й по величине компанией США год назад и 50-й по величине два года назад. Ранее она занимала 7-е место, когда обыграла Berkshire в ноябре прошлого года, но в понедельник компания впервые опередила Meta.

Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. Число сотрудников насчитывает более 11 тысяч человек.