МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Приостановка поставок продукции производителей процессоров Intel и AMD в Россию может быть в том числе обусловлена нестабильностью курса доллара, продажи в стране возобновятся максимум через месяц, заявил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review Эльдар Муртазин. Intel временно останавливает поставки продукции в Россию и Белоруссию

На неделе американские производители техники Intel и AMD сообщили о приостановке поставок своей продукции в Россию и Белоруссию.

"Они приостанавливают поставки из-за того, что у них нет также как у Apple, также как у Samsung и также как у всех остальных курса доллара, по которому они могут продавать. На данный момент курс скачет", — считает Муртазин.

"Как только он установится, они прекрасно начнут продавать все то же самое в тех же объемах на массовый потребительский рынок", — отметил Муртазин. Он добавляет, что "у нас (в России — ред.) эта ситуация будет неделю-две, ну максимум месяц".

В четверг доллар обновил исторический максимум на уровне 118,5 рубля. При этом с утра пятницы доллар максимально опускался до 100,0025 рубля.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и ряда крупных банков и компаний.