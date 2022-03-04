МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор заблокировал доступ к сети Facebook в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ, сообщает ведомство. Никель подорожал за неделю на 37%

"Четвертого марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

С октября 2020 года со стороны Facebook было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, сообщают в ведомстве. Соцсеть ограничивала доступ к таким российским СМИ, как "Звезда", "РИА Новости", Sputnik, RT, "Лента.ру" и "Газета.ру".

Роскомнадзор напоминает, что упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". Этот закон был принят, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.