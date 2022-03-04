Роскомнадзор заявил, что доступ к соцсети Twitter ограничен
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220304/836270366.html
Пенсии
Совфед одобрил закон о праве кабмина оперативно индексировать пенсии
Санкции против РФ
Блинкен: "эффект" от санкций против России "превзошел все ожидания"
Курсы валют
Аналитик предсказал, что будет с долларом к концу марта
Банки
ЦБ: структурный дефицит ликвидности у российских банков сократился
Авто
Продажи "АвтоВАЗа" в России в феврале упали на 21%
Налоги
Совет Федерации одобрил пакет законов об амнистии капитала
Нефть
Цены на нефть показали максимальный недельный рост с мая 2020 года
Торги
Рубль по итогам недели рухнул более чем на 20%
Экономика в период санкций
В SAP заявили, что поддерживают клиентов в России
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220304/836270366.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.