МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор ограничил доступ к соцсети Twitter, свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к интернет-ресурсам. РКН принял решение о блокировке доступа к Facebook в России

Согласно данным сервиса, решение об ограничении работы соцсети было принято Генпрокуратурой 24 февраля.